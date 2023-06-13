Enner Valencia 3 yıllık imzayı attı transfer resmen açıklandı

Brezilya ekibi Internacional, Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia’yı transfer ettiğini duyurdu

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Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi dönemini geçiren ve sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Enner Valencia'nın transferi resmen açıklandı. Sezonu 33 golle tamamlayan Ekvadorlu forvet, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ile yapılan sözleşme görüşmelerinde ortak noktada buluşamayan 33 yaşındaki futbolcu, kariyerine Brezilya'da devam edecek. Internacional, yıldız forveti kadrosuna kattığını ve tecrübeli isimle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.