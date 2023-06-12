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Yakalanan PKK'lı terörist deşifre etti: HDP İlçe Başkanı gözaltında

Yakalanan PKK'lı terörist deşifre etti: HDP İlçe Başkanı gözaltında

Şırnak’ta sağ yakalanan PKK terör örgütü üyesinin ifadesi doğrultusunda HDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı ve İlçe yönetim üyesinin de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin terör örgütüne yardım ettiği ortaya çıktı.

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Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Sağ yakalanan örgüt üyesi deşifre etti

Sağ yakalanan ve teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhisleri sonucunda Şırnak ili Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerinde aralarında HDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı, HDP İlçe Yönetim Üyesi ve 1 köy muhtarının da bulunduğu 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlılardan 8'i yakalandı

Operasyon neticesinde 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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