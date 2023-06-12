Fatih Portakal: Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız

Gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Gururlu bir şekilde ayrılabilirsiniz Kemal Bey. Sizin değişiminiz için ben elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim. Çünkü bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız." dedi.

Abone ol

Millet İttifakı ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi kariyerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 12. seçimi de kaybetti.

Sözcü TV haber bülteninde gündeme dair açıklamalarda bulunan gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

"Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız"

Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha istifaya davet ederek şunları söyledi:

CHP'nin neden kaybettiğini anlıyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu izlerken şunu düşündüm, bir lider kendini bu kadar dibe çekebilir. Böyle kibirli bir bakış açısı olabilir mi? Beyefendi ya rol yaptığınız 28 Mayıs'tan önce veya cuma günkü o sözlerinizle hayal kırıklığı yaratıyorsunuz. Gururlu bir şekilde ayrılabilirsiniz Kemal Bey. Sizin değişiminiz için ben elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim. Çünkü bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız.