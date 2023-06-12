Ankara Valiliği yarın için tekrar uyardı! Yağmur fena geliyor

Ankara Valiliği yağışların etkisini gösterdiği kentte vatandaşların zor anlar yaşamasının ardından, yarın da kent genelinde 13.00 ile 21.00 arasında gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

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Türkiye bahardan sonra yaz aylarına da sağanak yağış altında. Yaz aylarıyla birlikte başlayan sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına aldı.

Yağışların ardından özellikle Ankara ve çevresi yağmura teslim.

Meteoroloji'den dün art arda yapılan uyarılar ve sarı kod duyurusunun ardından Ankara'da uzun süredir olduğu gibi dün de yağmur etkili oldu.

Dün öğle saatlerinden sonra etkisini daha da artıran yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak sağanağın durmasını bekledi.

"Mansur başkanımızın sayesinde resmen yüzdü"

Otomobili selde sürüklenen bir vatandaş, aracını iple ağaca bağladığı anlar selin korkutan boyutlarını gözler önüne serdi.

Aracını tekne bağlar gibi bağlayan taksici Uğur Döver, kırmızı aracını ağaca bağlayan vatandaşın çevreden feryat ederek ip aradığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Kırmızı araç park halindeydi. Suyun fazlalığıyla tekerler havalandı, ortaya kadar geldi. Aracın sahibi buraya bağladı başka araçlara çarpmasın diye.

Bağladı arabayı orada sabit kaldı. Resmen yüzdü yani. Mansur başkanımızın sayesinde resmen yüzdü, Allah razı olsun ondan. Şehrimizle güzel ilgileniyor.

Valilik'ten sağanak uyarısı

Ankara genelinde uzun süredir devam eden sağanak bir süre daha devam edecek. Ankara Valiliği, yarın kent genelinde 13.00 ile 21.00 arasında gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın ilimiz genelinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.