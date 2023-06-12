Abdülkerim Bardakcı için sürpriz teklif

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı futbol ile dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı için Zenit teklif yaptı. Rakamı düşük bulan sarı-Kırmızılı yöneticiler masaya oturmadı.

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Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan renklerine bağladığı Abdülkerim Bardakcı, performansı ile göz doldurdu.

Avrupa'dan transfer teklifleri alan başarılı savunmacıya son olarak Rusya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Zenit talip oldu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Zenit, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a 5 milyon Euro teklif etti. Bu teklifi yetersiz bulan sarı-kırmızılı idareciler, Rus devinin teklifini geri çevirirken oyuncu cephesi de kulüpte mutlu olduğu için ayrılığa sıcak bakmadı.

Galatasaray 2,8 milyon euro ödemişti

Sarı-Kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı transferi için Konyaspor'a 2,8 milyon Euro bonservis ödemişti. Tecrübeli savunmacı bu sezon ligde ve kupada çıktığı 33 maçta ağları 3 kez havalandırırken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Abdülkerim'in Galatasaray'la 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.