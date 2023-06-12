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Samsun'da ehliyet sınavına kameralı kopya düzeneği ile girmeye çalışırken yakalandı

Samsun'da ehliyet sınavına kameralı kopya düzeneği ile girmeye çalışırken yakalandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, motorlu taşıtlar sınavına girecek kişinin üst aramasında kopya düzeneği tespit edildi.

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Lisesi'nde motorlu taşıtlar e-sınavına girecek R.T'nin üst aramasında kopya çekmek için kurulu kameralı Wifi düzeneği tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, R.T. ile kopya işlemini organize ettiği tespit edilen D.G. ve F.G'nin Bafra ilçesindeki ikametleri ile araç aramalarında, kulaklık, kamera sistemi ve Wifi cihazlarından oluşan kopya çekme düzenekleri, 3 kurusıkı tabanca, ve 2 tabanca fişeği ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri ile ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunlara muhalefet suçlarından yasal işlem başlatıldı.

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