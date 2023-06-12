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Meral Akşener kılıcı eline aldı! Ünlü anketçi o fotoğrafın parti içi muhalefete verdiği mesajı açıkladı

Meral Akşener kılıcı eline aldı! Ünlü anketçi o fotoğrafın parti içi muhalefete verdiği mesajı açıkladı

İYİ Parti'de sular durulmuyor. 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından kurultay kararı alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, partideki istifaları durduramıyor. Son olarak partinin kurucularından eski Bakan Ahad Andican istifa etti. Meral Akşener'in kamuoyuna yansıyan son fotoğrafı ise olay oldu.

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İYİ Parti'de kurultay kazanı kaynamaya devam ediyor. Parti içi muhalefet, 24-25 Haziran’da yapılacak kurultayda Genel Başkan Meral Akşener'in karşısına aday çıkarmaya hazırlanırken, partinin önemli isimlerinin istifası sürüyor. Tüm bu hengame içinde Meral Akşener'den çok dikkat çekici bir fotoğraf geldi. 

Günler sonra mesaj yüklü fotoğraf

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK üyesi Şükrü Kuleyin, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ziyaret ederek kendisine bir kılıç hediye etti. Akşener'in kılıcı tuttuğu fotoğrafı da "Haftaya Genel Başkanımızı ziyaretle başladık..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kalemle olmadı, kılıçla yola getirecek

MAK Araştırma'nın patronu ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, Akşener'in o fotoğrafını alıntılayıp dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Meral Akşener'in eski bir öğretmen olarak parti içinde kalemle bir düzen sağlamaya çalıştığını ancak 24-25 Haziran kurultayıyla parti içi muhalefeti biçeceği yorumu yaptı. 

Akşener'in Asena tarafına denk gelmeyin

Kulat Twitter hesabından, "İYİ Parti'de Genel Başkanı Meral Akşener kılıcı eline almış. Hanımefendi yönünden başka yönünü bilmeyenlere duyurulur. Asena tarafına denk gelmeyin... Kongre süreci "Yeni İYİ Parti
Dönemi" olacak. Malum, Genel Başkanöğretmen kökenli. Bugüne kadar kalemle denedi anlamayanlara kılıçla." mesajı paylaştı. 

Parti içi muhalefet ada çıkarıyor

İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Akşener'i açıktan istifaya çağırmıştı. "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin" diyen Baykal, "Akşener'in 2016 yılından beri FETÖ dosyası var. Genel başkanın aklanıp gelmesi lazım.." iddiasında bulunmuştu. Baykal, bir kaç gün içerisinde Kurultay'da gösterecekleri adayı açıklayacaklarını duyurmuştu. 

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