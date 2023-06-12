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Özgür Burak Akyol kimdir kaç yaşında? TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol aslen nereli?

Özgür Burak Akyol kimdir kaç yaşında? TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol aslen nereli?

Milyonlarca işçinin beklediği 2023 asgari ücret temmuz ara zammı için görüşmeler başladı, sendikalar taleplerini iletti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz, TL konuşacağız. diyen TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un hayatı da merak edildi. Peki kimdir Özgür Burak Akkol, aslen nereli, kaç yaşında? Özgür Burak Akkol kiminle evli?

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Asgari ücret için ara zam pazarlığı yarın başlıyor, milyonların gözü kulağı kurban bayramı öncesinde netleşecek olan asgari ücret zammında. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin zam süreci yarın yapılacak ilk toplantıyla başlayacak. Toplantı öncesinde TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Peki TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Özgür Burak Akkol eşi ve çocukları kimdir?

Akkol, asgari ücrete ara dönem artışının yapılması için mutabık olduklarını bunun da masaya olumlu hava kattığını söyledi. İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir bir tutar üzerinde olacaklarını ve Türk Lirası üzerinden konuşacaklarını belirtti. Sürecin en hızlı şekilde mutabakatla tamamlanması gayesinde olduklarını belirten Akkol, işveren desteğinin artırılması için bakana taleplerini ilettiklerini ifade etti.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir?

Özgür Burak Akkol, iş hayatına ABD’de Nautilus Foods’ta başladı. 2003 yılında Koç Holding’e geçiş yaptı. Koç Holding bünyesinde Denetim, İnsan Kaynakları ve Proje Geliştirme alanlarında görev aldı. Akkol, 2014 yılından bu yana Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapıyor.

Özgür Burak Akkol'un eşi ve çocukları hakkında bir bilgi bulunmuyor.

MESS’in önceki çalışma döneminde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev alan Akkol, aynı zamanda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütüyor. Akkol, ayrıca TİSK’i temsilen İŞKUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.  Bununla birlikte, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde Yönetim Kurulu Başkanı olan Akkol’un, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de de Yönetim Kurulu Üyeliği bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Akkol, ayrıca Koç Üniversitesi’nden Executive MBA, Columbia Business School ve London Business School’dan Global Executive MBA dereceleri aldı.

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