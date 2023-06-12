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Fatih Erbakan'dan yerel seçimlere ilişkin ittifak açıklaması

Fatih Erbakan'dan yerel seçimlere ilişkin ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2024'te yapılacak yerel seçimde ittifakla hareket edip etmeyeceklerine ilişkin, "Yerel seçimler yaklaştığında yetkili kurumlarımızla herhangi bir başka partiden teklif halinde istişare, değerlendirme yapılarak bir karar alınabilir. Ama şu an için inşallah kendi adaylarımızla müstakil olarak gitme düşüncesi içerisindeyiz." dedi.

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Erbakan, partisinin Kartal ilçe teşkilat binasında basın mensupları ve parti üyeleriyle kahvaltı programına katıldı.

Burada konuşan Erbakan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin Türkiye'ye ve bütün insanlığa hayırlı olmasını dileyerek, 14 Mayıs seçimlerinde milletin Cumhur İttifakı'na meclis yolculuğunu açık ara farkla verdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı seçimlerinin sonucu üzerinde belirleyici etkiye sahip olduklarını dile getiren Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin seçimlerde açık ve net bir şekilde kazanan parti olduğunu vurguladı.

Erbakan, 2024 yerel seçimleri için çalışmalara başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Partimizin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu seçimden sonra ifade edilmesi gereken diğer önemli bir husus da anket şirketlerinin manipülasyonlarıdır. Anket şirketleri Yeniden Refah Partimizi 3 sene boyunca hiç göstermediler. En son seçime yakın artık lütfettiler. Yüzde 1 civarında bir oyu uygun gördüler. Ancak seçim sonuçları bu anketlerin bilimsel, objektif bir şekilde yapılmadığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de anket firmaları sınıfta kaldı. Çünkü anket firmalarının yüzde 80'i Sayın Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdi. Seçim sonuçları hiç de bu anket firmalarının söylediği gibi olmadı."

Erbakan, TBMM'de yer alarak kamuoyunun, hükümetin, ülkenin gündemine getirecekleri konularla tekliflerle yapıcı eleştirilerle meclisin rengini değiştireceklerini dile getirerek, mecliste, yönetimde ve yargıda adalet için mücadele edeceklerini kaydetti.

Yerel seçimlerde ittifakla hareket edip etmeyecekleri yönündeki soru üzerine Erbakan, "Yerel seçimler yaklaştığında yetkili kurumlarımızla herhangi bir başka partiden teklif halinde istişare, değerlendirme yapılarak bir karar alınabilir. Ama şu an için inşallah kendi adaylarımızla müstakil olarak gitme düşüncesi içerisindeyiz. Tabii süre yaklaştığı zaman bir teklif olması halinde de bunun temsil kurullarımızda değerlendirilmesi, görüşülmesi söz konusu olacaktır. Ama şu an için kendimiz, kendi gücümüzle kendi adaylarımızla gitmek için çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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