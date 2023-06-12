Mansur Yavaş'ın yerine kayyum mu atanıyor! AK Parti Grup Başkanı: Yargıya başvurumuzu yaptık

ANKARA günlerdir sağanak yağış ve su baskınlarıyla mücadele ederken, AK Parti'den dikkat çeken bir adım geldi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Ankara'ya kayyum mu atanacak" sorusu üzerine "Yargının vereceği bir süreç kayyum süreci. Biz suç duyurusunda bulunarak, tespitleri yaparak başvurumuzda bulunduk. Bu konuyu yargı karar verecek" dedi.

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Ankara sağanak yağış, sel ve su baskınlarıyla uğraşırken, siyasi gerilim de tırmanıyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kendisine sorulan Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) kayyum atanması ile ilgili soruya ilişkin, “Biz suç duyurusunda bulunarak, tespitleri yaparak başvurumuzda bulunduk. Bu konuya yargı karar verecek” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mansur Yavaş'ın 4 yıllık icraatlarını değerlendirdi. Ankara’da yoğun yağışlar yaşandığını ve devam ettiğini hatırlatan Murat Köse, “Neredeyse, yağış olan her yerde sel baskınları oluyor. Göreve gelmesinin üzerinden 4 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen gözle görülür hiçbir icraatı olmayan Ankara Belediye Başkanı, su baskınları konusunda da önlem almayarak sınıfta kalmıştır” diye konuştu.

Mansur Yavaş nerede?

Ankara Büyükşehir Belediyesinin altyapı konusunda ilerleme kaydetmediğini ifade eden Başkan Köse, “Geçen yıl oluşan sellerde can kaybı yaşanmasına rağmen bu durum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını hiç etkilememiştir. Ankaralı sellerle boğuşurken, Mansur Yavaş nerede? Geçen yıl Eskişehir’deydi. Bu yıl nerede? Şehrülemin olması gereken başkan, böyle bir yoğun yağışın yaşandığı zaman nerede?" dedi.

40 ilde miting yapıp iftira attı

"Ankaralı sellerle boğuşurken Mansur Yavaş, CHP rozetini takarak, kişisel ikbal peşinde il il geziyordu" diyen Köse şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız ve hükümet hakkında yalan yanlış iftira dolu sözler kullanarak 40 ilde meydanlarda mitingler yapıyordu. Ankaralıların durumu ile Mansur Yavaş hiç ilgilenmedi, varsa yoksa kişisel ikbaliydi onun için. Halbuki 2019 seçimlerinde ne demişti, nasıl söz vermişti Mansur Yavaş, rozetsiz belediye başkanı olacağını, siyaset yaparak il il gezmeyeceğini, vatandaşını ayırmadan hizmet edeceğine dair söz vermişti.”

Kayyum atanmasına yargı karar verecek

Bir gazetecinin Ankara Büyükşehir Belediyesine kayyum atanıp atanamayacağı üzerine sorulan soruya cevap veren Başkan Köse, “Yargının vereceği bir süreç kayyum süreci. Biz suç duyurusunda bulunarak, tespitleri yaparak başvurumuzda bulunduk. Bu konuyu yargı karar verecek" ifadelerini kullandı.