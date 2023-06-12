BIST 5.704
DOLAR 23,65
EURO 25,51
ALTIN 1.495,30
HABER /  DÜNYA

Güney Kore'den Çin'in Seul Büyükelçisi'ne uyarı!

Güney Kore'den Çin'in Seul Büyükelçisi'ne uyarı!

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, Güney Kore ile ABD arasında güçlenen ilişkilere dair tartışmalı açıklamalar yapan Çin'in Seul Büyükelçisi Şing Hayming'e, elçilerin arabuluculuk rollerini yerine getirmemesinin iki ülkenin "milli çıkarlarına zarar verebileceği" uyarısında bulundu.

Abone ol

Yonhap'ın haberine göre Başkanlık Ofisi, Şing'in son çıkışlarına ilişkin açıklama yaptı.

Viyana Konvansiyonunun 41'inci maddesinde diplomatların görevli oldukları ülkenin yasalarına saygı duymaları gerektiği ve iç işlerine karışmayacaklarını taahhüt ettikleri belirtilen açıklamada, elçilerin görevinin iki ülke arasında köprü kurmak olduğu ve iç işlerine yönelik yorumların ülkelerin "milli çıkarlarına zarar verebileceği" uyarısı yapıldı.

Açıklamada Güney Kore Dışişleri Bakanlığının ve Pekin Büyükelçiliğinin gerekli açıklamaları yaptığı ve ek açıklamaya ihtiyaç duyulmadığı anlatıldı.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, meclis oturumunda Şing’in açıklamalarını "oldukça uygunsuz" bulduğunu ifade etmişti.

Çin'in Seul Büyükelçisi Şing, Seul hükümetinin Pekin ile ilişkilerini arka plana atmakla suçlayarak, Seul-Washington yakınlaşmasından "oldukça rahatsız" olduğunu dile getirmesi üzerine 9 Haziran'da Güney Kore Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Güney Kore'nin Pekin Büyükelçisi Chung Jae-ho da Çin'in Seul Büyükelçisi'nin Güney Kore Dışişleri Bakanlığına çağrılmasıyla ilgili olarak, bugün Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Arap ülkeleri pasifik ada devletlerine açılıyor
Arap ülkeleri pasifik ada devletlerine açılıyor
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Yeni Toyota C-HR'ın dünya tanıtımı bu ay yapılacak
Yeni Toyota C-HR'ın dünya tanıtımı bu ay yapılacak
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
DGS geç başvuru ücreti 2023 kaç para nereye ödenecek? ÖSYM başvuru nereye yapılır?
DGS geç başvuru ücreti 2023 kaç para nereye ödenecek? ÖSYM başvuru nereye yapılır?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basketbol maçı yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basketbol maçı yaptı
TFF ile McDonald's arasındaki sponsorluk anlaşması uzatıldı
TFF ile McDonald's arasındaki sponsorluk anlaşması uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk resmi ziyareti için KKTC'de! Sevgi gösterileri ile karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk resmi ziyareti için KKTC'de! Sevgi gösterileri ile karşılandı
Koronavirüs aşısıyla ilgili BioNTech aleyhine açılan dava ertelendi!
Koronavirüs aşısıyla ilgili BioNTech aleyhine açılan dava ertelendi!
Global HR Summit 2023 yoğun katılımla gerçekleşti
Global HR Summit 2023 yoğun katılımla gerçekleşti