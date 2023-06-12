Global HR Summit 2023 yoğun katılımla gerçekleşti

Uluslararası İnsan, Kültür ve Yönetim Zirvesi Global HR Summit 2023, "Sürdürülebilir Gelecek" temasıyla ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

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Zirveyi düzenleyen Krea M.I.C.E. şirketinden yapılan açıklamaya göre, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ve Yapı Kredi ana sponsorluğunda Raffles İstanbul Otel ve çevrim içi platformda düzenlenen Global HR Summit 2023, 50'yi aşkın ülkeden ilgiyle takip edildi.

Benzersiz içerikleri ve yıldız konuşmacıları ile insan kaynakları sektörünün ve iş dünyasının büyük beğenisini toplayan Global HR Summit'i, iki günde 1.500'ün üzerinde lider fiziken izlerken, 50'yi aşkın ülkeden 15 binden fazla lider de online içerikleri anlık olarak takip etti.

Global HR Summit 2023'ün "onur konuşmacısı", insan kaynakları dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan, kuramları ve kitaplarıyla "insan kaynaklarının babası" kabul edilen Dave Ulrich oldu. Michigan Üniversitesi'nde profesörlük de yapan RBL Grup Kurucu Ortağı Dave Ulrich, zirvede yoğun ilgi gördü.

Ulrich'in yanı sıra uluslararası arenada başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiren 125'in üzerinde konuşmacı zirvede yer aldı.

Etkinlikte sürdürülebilir bir dünyada insanın geleceği, iklim krizi, biyoçeşitliliğin korunması, afetlerde topluluk oluşturma, yeni iş yapış şekilleri, kapsayıcılık, toplumsal cinsiyet eşitliği, yönetimde ve liderlikte yeni trendler, yapay zeka ekseninde dijital gelişmeler, liderlikte yeni kavramlar, çalışan bağlılığı, kurum kültürü ve işveren markası, kurumsal iyilik ve sürdürülebilirlik gibi birçok kilit konuya yer verildi.

Global HR Summit 2023'ün katılımcıları zirvede yer almayan online içeriklere "ömür boyu" erişim hakkına da sahip oldu.

"İnsan kaynakları sektörünün en büyük buluşması"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Global HR Summit 2023 Başkanı ve Krea M.I.C.E Kurucusu Seda Mızraklı Ferik, zirveyi düzenlerken süzülmüş bilgiye, tecrübeye ve farklı bakış açılarına olan ihtiyaçtan yola çıktıklarını anlattı.

Ferik, "İnsan kaynakları sektörünün en büyük buluşması olan zirvede bu sene gündemimizi 'Sürdürülebilir Bir Gelecek' olarak belirledik. Bunun için şirketlerin omuz omuza çalışmasını ve sürdürülebilirlik bakış açısının tüm ekiplerde aynı bilinçle yayılarak iş yapış şekillerine de daha fazla yansımasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir gelecek temasına işaret eden Ferik, "Sektörün sürdürülebilirlik bakış açısını olumlu yönde etkiledik. Şirketlerin sürdürülebilirlik yolundaki başarı hikayelerini desteklemeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Global HR Summit'ten duayenlere Ömür Boyu Başarı Ödülü

Verilen bilgiye göre, Global HR Summit bu sene bir ilki gerçekleştirerek, ömürlerini "insana" adayan duayenleri Ömür Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırdı.

Bu yıl zirvede Ömür Boyu Başarı Ödülü'ne psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu; Baltaş Grubu Kurucusu Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş ve Baltaş Grubu Kurucusu Prof. Dr. Zuhal Baltaş oldu layık görüldü. Kendilerine ödülleri Seda Mızraklı Ferik tarafından takdim edildi.

Global HR Summit 2024'ün 5-6 Haziran 2024'te İstanbul'da düzenleneceği bildirildi.