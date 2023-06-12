BIST 5.704
DOLAR 23,65
EURO 25,51
ALTIN 1.495,30
HABER /  EKONOMİ

Türk Tekstil firması ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı arasında iş birliği

Türk Tekstil firması ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı arasında iş birliği

İZMİR'de teknik tekstil alanında üretim yapan Akıncılar Taktik Tekstil şirketi ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü arasında yatırım ve iş birliği anlaşması imzalandı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akıncılar Taktik Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Can Uzuntepe ve Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü Başkanı Mürsel Aliyev'in imzaladığı protokol kapsamında, Azerbaycan'da ortak üretim tesisi ve test laboratuvarı kurulacak.

İzmir'de yerli ve milli imkanlarla balistik yelek, balistik kask, kurşun geçirmez giyilebilir teknolojiler, askeri hücum yelekleri, özel operasyonel kıyafetler, taktik ve outdoor kıyafetleri üreten şirket, inovatif tekstil çalışmalarının bir kısmını Bakü'de kurulacak fabrikada yapacak.

Ortak üretim tesisinde üretilecek kurşun geçirmez çelik yelek, miğfer ve askeri malzemelerin başka ülkelere de satılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzuntepe, şunları kaydetti:

"Yapılacak olan balistik ve taktik tekstil ürünleri üç yıl gibi bir süre içerisinde kardeş ülkemiz Azerbaycan'da yüzde 100 yerli üretim statüsüne erişecektir. Yapılan işbirliği dahilinde Azerbaycan'da ilk defa kurşun geçirmez askeri teçhizatlar üretilecektir. Kurulan inovasyon merkezinde, Akıncılar Taktik Tekstil mühendisleri ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü mühendisleri ortak teknoloji üretimi alanında çalışacaklardır. Ülkemizde yürüttüğümüz inovatif tekstil çalışmalarının bir kısmını kardeş ülke Azerbaycan ile yaptığımız protokol dahilinde Bakü şehrinde yapacağız. Bu sayede Türk coğrafyalarında Türk markaları daha aktif rol alacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İran'da gidecek
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İran'da gidecek
Patronların sendikası TİSK'ten asgari ücret açıklaması! Dolarla asgari ücrete karşıyız
Patronların sendikası TİSK'ten asgari ücret açıklaması! Dolarla asgari ücrete karşıyız
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yılmaz Öztürk Masterchef jürisi oldu
Yılmaz Öztürk kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Yılmaz Öztürk Masterchef jürisi oldu
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Thodex dolandırıcısı ilk kez hakim karşısına çıktı! Suçu başkalarına attı
Thodex dolandırıcısı ilk kez hakim karşısına çıktı! Suçu başkalarına attı
Sosyal yardım alanlara 2 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?
Sosyal yardım alanlara 2 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek mi?
Camiden yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Mahkemeden Eda Taşpınar kararı
Camiden yaptığı paylaşım tepki çekmişti! Mahkemeden Eda Taşpınar kararı
Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, kriket Türkiye şampiyonu oldu
Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, kriket Türkiye şampiyonu oldu
İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti!
İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti!
Asgari ücret brüt 2023 temmuz ayında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tabloları
Asgari ücret brüt 2023 temmuz ayında ne kadar olacak? Asgari ücret zammı tabloları