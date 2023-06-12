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Oyuncu Nurseli İdiz: Ayrışmayı laik kesim başlattı, sokakta donla, sütyenle dolaşıyorlar

Oyuncu Nurseli İdiz: Ayrışmayı laik kesim başlattı, sokakta donla, sütyenle dolaşıyorlar

Oyuncu Nurseli İdiz, Sabah gazetesine konuştu. "Türkiye'de ayrıştırmayı laik kesim başlattı" diyen İdiz, "Her dakika çıplak kadın görmekten bana fenalık geldi. Sokakta donla, sütyenle dolaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

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Sabah Gazetesi'nin ünlü isimlerle röportaj yapan yüzü olarak bilinen Tuba Kalçık'ın yeni konuğu Nurseli İdiz oldu.

Siyasetle ilgili "değerlendirme"lerde bulunan İdiz, kutuplaşma tartışmalarına ilişkin Kalçık'ın "Türkiye'de ayrışma var diye bir tartışma var. Siz bu konuyu nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla tartışmanın fitilini ateşledi.

İdiz, "Hayatım boyunca doğru gelmeyen şeyi açıkça söylerim. Şimdi bu iktidar kaç yıldır işbaşında, toplumu ayrıştırıyor diye şikayet eden laik kesim başlattı ayrıştırmayı" dedi.

"Çıplak kadın görmekten bana fenalık geldi"

İdiz, "Sosyal medya ortamını nasıl buluyorsunuz peki? Sizin eleştirileriniz var mı?" sorusu üzerine de şu ifadeleri kullanmaktan geri durmadı:
"Her dakika çıplak kadın görmekten bana fenalık geldi. Sadece sosyal medyada değil, sokakta da öyle... Artık donla, sütyenle dolaşıyorlar. Türkiye muhafazakarlaşıyor deniyor ama yok öyle bir şey. "Yok İran gibi olacağız yok Afganistan gibi olacağız" diyenler var ama bu gerçeği yansıtmıyor."

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