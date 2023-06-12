Cüneyt Yüksel ve Melek Mosso olayı nedir? Cüneyt Yüksel'in AK Parti'den neden ihracı istendi?

Şarkıcı Melek Mosso bir ödül töreninde söyledikleri nedeniyle toplumun bir kesiminden sert tepki gördü. 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında sahneye çıkarılınca Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e bazı kesimler tepki gösterdi. Cüneyt Yüksel'in bir ara sahneye çıkıp Melek Mosso'ya sarılması ve öpmesine de AK Parti'den ihraç edilsin yorumları yapıldı.

Abone ol

Şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü "yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara" armağan etti. O günden bu yana iktidara yakın isimlerin hedefinde olan Melek Mosso, AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahneye çıkıp özür diledi. Mosso'yu sahneye çıkartan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e tepki yağdı.

Sosyal medyada Süleymanpaşa Belediyesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e hem konseri iptal ettirmediği hem de sahnede Mosso'nun elini öpüp sarıldığı için tepki yağdı. İktidar yanlısı bazı fenomen sosyal medya kullanıcıları, Başkan Yüksel'in AK Parti'den ihraç edilmesini bile istedi.

Festivalde sahneye çıkan Melek Mosso, repertuvarındaki “Sabahçı kahvesi”, “Yıllar affetmez”, “Gel desem de gelme” gibi şarkıları söyledi. Konserde seyirciye seslenen Mosso, son günlerde bir konuşması nedeniyle gündemde bulunduğunu ancak tek maksadının kadına şiddete dikkati çekmek olduğunu söyledi. Son günlerde gündemi yersizce meşgul ettiğini ifade eden Mosso, şöyle konuştu:

“Sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın asla böyle bir millet olmayacağız. Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim.”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel kimdir?

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çanakçı köyü nüfusuna kayıtlı olan Cüneyt Yüksel, 1977 doğumludur.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Yüksel, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İşletme mezunudur.

Aktif siyasi hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) başlayan Cüneyt Yüksel, AK Parti’de okul sorumluluğu, ilçe başkan yardımcılığı, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı ve belediye başkan aday adaylığı sürecine kadar da AK Parti’de Tekirdağ İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Süleymanpaşalı vatandaşlarımızın teveccühüyle Belediye Başkanı seçilmiştir.

Yaşamı boyunca çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alan Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanı olarak görev yapmış, halen Tekirdağ MÜSİAD üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.