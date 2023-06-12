Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Türkiye birincisi oldu

BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2204-B Ortaokullar Araştırma Projeleri Yarışması'nda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 1.'si oldu.

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Şehriman Mahallesi'ndeki 200 yıllık ‘Alabaş Geleneği'ni tüm yönleriyle literatüre kazandıran okul, 180 projenin yarıştığı TÜBİTAK Finali'nde ‘Tarih' alanında Türkiye 1.'si olmayı başardı. Kazan okulun açıklandığı anda, proje yürütücüsü öğretmen ve öğrenciler büyük bir sevinç yaşadı.

TÜBİTAK 17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları Finali, Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Final Sergisi 5-7 Haziran 2023 tarihleri arasında, ödül töreni ise 9 Haziran 2023 tarihinde yapıldı.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun katıldı.

Bir kez daha zirve

2021 yılında ‘Mustafakemalpaşa'nın Unutulan Tarihi Çeşmeleri' projesiyle TÜBİTAK Bölge 1.'si olan, 2022 yılındaki yarışmada ise ‘Ömeraltı Köyü Geleneksel Çatma Tomruk Evleri' projesi ile Türkiye 2.'nciliği kazanan Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, 2023 yılında bir kez daha zirveye çıktı.

‘Alabaş Geleneği' ve ‘El Ekmeğim Göz Nurum' projeleri ile Mustafakemalpaşa'nın yerel kültürünü ulusal düzeye taşıyan Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, Bölge 1.'si olduğu iki projeyle TÜBİTAK Finalleri'ne adını yazdırdı.

Gençleri gözlem yapmaya teşvik etmek ve belirlenen temalar ile ilişkilendirilen özgün fikirleri araştırma projesine dönüştürmek amacıyla düzenlenen 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kapsamında 21.131 öğrencinin hazırladığı toplam 14.883 proje başvurusu alındı. Bu törende her alanda yapılan değerlendirmelerin sonucunda ulusal düzeyde birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödüllerini alan proje sahipleri ilan edildi.

Alabaş kültürüne Türkiye birinciliği

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen TÜBİTAK 2204-B Ortaokullar Araştırma Projesi Yarışması'nda, okul öğrencileri Elif Sude Akın, Nisa Demirhan ve Zeynep Özdemir tarafından öğretmen Serkan Zengin danışmanlığında hazırlanan ‘Alabaş Geleneği Projesi', ‘Tarih' alanında Türkiye 1.'liğini kazandı.

Savaş zamanı düşmana korku salmak için uygulanan ve bugüne kadar yaşatılan ‘Alabaş Geleneği', her Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde bir etkinlik çerçevesinde kırsal Şehriman Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. Kesilen hayvanların derilerinin giyilerek yüzlere maske geçirilen ve ellere alınan baltalarla tek tek herkesin korkutulduğu ilginç geleneğin iki asırlık tarihsel birikimi, literatüre kazandırılması amacıyla TÜBİTAK'a sunuldu.

Hazırlık ve tanıtımı 1 yıl süren proje TÜBİTAK'tan tam not alarak Türkiye 1.'liğine layık görülürken, Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nun başarılı öğrencileri ödüllerini Ankara'daki törende aldı.