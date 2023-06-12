Gözde Akpınar evli mi, eşi Hüseyin Sezgin'den boşandı mı? Gözde Akpınar şirketleri ve serveti

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan anlaşmalı olarak tel celsede boşanan Mehmet Aslantuğ'un yeni bir aşka yelken açtığı Filli Boya'nın sahibi Celal Akpınar'ın kızı Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin basınında işlenen bu iddialardan sonra Gözde Akpınar'ın hayatı merak edildi. 44 yaşında olan Gözde Akpınar İstanbul doğumlu bir kızı olan Gözde Akpınar'ın eşi ise Hüseyin Sezgin. Peki Gözde Akpınar boşandı mı?

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Bugün magazin basınında konuşuşan bir iddia olay oldu. Arzum Onan'dan boşanan oyuncu Mehmet Aslantuğ'un Celal Akpınar'ın kızı Filli Boya'nın sahibi Gözde Akpınar ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu sıcak iddia sonrasında Gözde Akpınar'ın hayatı mercek altına alındı. 44 yaşında ve İstanbul doğumlu olan Gözde Akpınar Celal Akpınar'ın kızı. Babasından çok yüklü bir serveti emanet alan Gözde Akpınar Portsmouth Üniversitesi'nde işletme-iktisat bölümünü bitirdi. 2019 yılında Filli Boya'nın satışını yapan Gözde Akpınar, aynı Gain projesini hayata geçirdi. Bir kız çocuğu annesi olan Gözde Akpınar Hüseyin Sezgin evli, çift hala evli mi, boşandılar mı bu konuda bir bilgi yok.

Filli Boya'nın sahibi Celal Akpınar'ın kızı Gözde Akpınar, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Eğitim hayatını Portsmouth Üniversitesi'nde işletme-iktisat bölümüyle noktalayan Gözde Akpınar, Türkiye'ye dönerek Betek Grubu'yla iş hayatına atıldı.

Gözde Akpınar'ın Mesleği Nedir?

Betek Grubu'yla başta çevre, eğitim ve kadın hakları olmak üzere başka çeşitli alanlarda da sosyal faaliyetler yürüterek akıllara kazındı.

2019'da Filli Boya'nın satışı gerçekleşti ve aynı yıl Gözde Akpınar da Gain projesini hayata geçirmek için adımlar atmaya başladı.

Gain için; 'Gönlümde yatan iş' tanımlaması yapan başarılı iş insanı Gözde Akpınar, asla vazgeçmediği sosyal sorumluluk projelerine bu süre zarfında da devam etti. Gözde Akpınar 31 Aralık 2021 tarihinde Gain TV'yi hayatımıza kazandırdı.

Gain kataloğunda Ayak İşleri, 10 Bin Adım gibi sevilen ve özgün yapımlar yer alıyor.