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Ukrayna Rusya'ya karşı saldırı başlattı çatışmalar şiddetlendi

Ukrayna Rusya'ya karşı saldırı başlattı çatışmalar şiddetlendi

Ukrayna ordusu, ülkenin güneydoğusundaki üç köyü Rusya'dan geri aldıklarını açıkladı. Ukrayna ordusunun geri aldığını iddia ettiği üç köye dair Moskova'dan bir açıklama gelmedi.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ukrayna askerlerinin Donetsk'teki Blahodatne ve Neskuchne bölgelerinde kutlama yaptıkları görülüyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, yakınlardaki Makarivka yerleşiminin de Rus ordusundan geri alındığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik karşı saldırı başlattıklarını doğrulamıştı.

Kiev'in, Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği toprakları geri almak için uzun zamandır bir karşı saldırı hazırlığında olduğu düşünülüyordu.

Zelenskiy, “Karşı saldırı ve savunma eylemleri gerçekleşiyor” demiş, ancak karşı taarruzun hangi aşamada olduğu hakkında detay vermeyeceğini söylemişti.

Bu açıklamalar, Ukrayna'nın güneyinde ve doğusunda çatışmaların tırmanmasının ve beklenen saldırının ilerleyişi hakkındaki spekülasyonların ardından geldi.
Ukrayna ordusunun geri aldığını iddia ettiği üç köye dair Moskova'dan bir açıklama gelmedi.

Ukrayna birliklerinin doğuda Bahmut yakınlarında ve güneyde Zaporijya yakınlarında ilerlediği ve Rus hedeflerine uzun menzilli saldırılar düzenlediği bildiriliyordu.

Fakat savaşan iki taraf birbirinin zıttı iddialarda bulunuyor ve cephedeki gerçeği değerlendirmek de zor; Ukrayna ilerlediği iddiasında, Rusya ise saldırıları püskürttüğünü öne sürüyor.

Bu arada, Rusya'nın Moskova çevresindeki güney bölgeleri sınırlayan Kaluga bölgesinin Valisi Vladislav Shapsha, Pazar günü erken saatlerde Telegram'da Strelkovk köyü yakınlarında bir insansız hava aracının düştüğünü söyledi. BBC, bu iddiayı bağımsız olarak doğrulamadı.

Putin'den "başarısızlıkla sonuçlandı" iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü yayınlanan bir röportajında, Ukrayna kuvvetlerinin taarruza başladığını, ancak ilerleme girişimlerinin ağır kayıpları beraberine getirerek başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

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