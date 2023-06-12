Anne ve üvey babadan sistematik eziyet! 6 yaşındaki çocuğa akılalmaz işkenceler

ANKARA'da 6 yaşındaki Reyhan Ö.'nün annesi ve üvey babası tarafından işkenceye uğradığı teyzesi sayesinde ortaya çıktı. Kız kardeşi Leyla Ö.'nün kendisini arayarak kızı Reyhan'ı almasını istemesi üzerine yeğenini eve getiren teyze Özlem İ., yeğeninin yürüme güçlüğü ve vücudundaki morlukları görünce soluğu savcılıktan alarak kardeşi ve eniştesinden şikayetçi oldu.

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Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Leyla Ö. eşinin ölümünün ardından Hayati Ö. ile evlendi. Bu sırada Leyla Ö. ilk eşinden olan kızı Reyhan'ı kız kardeşine bıraktı. Bir süre sonra kızını yanına alan Leyla Ö., eşi Hayati Ö. ve 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı. Reyhan'ın küçük kızını kıskandığını bahane eden anne Leyla Ö., kız kardeşi Özlem İ.'yi arayarak almasını istedi.

Özlem İ., 6 yaşındaki Reyhan'ı eve getirdiğinde, kıyafetlerinin kirli ve saçlarının dağınık olması nedeniyle yıkamak için banyoya götürdü. Bu sırada yeğeninin kollarının ve sırtının acıdığını söylemesi ve dokunmamasını istemesi üzerine şüphelenen teyze Özlem İ. yeğeninin vücudundaki morlukları görünce şok oldu.

Yürümekte de zorluk çeken küçük Reyhan teyzesine, ayağının acıdığını, üvey babasının tek ayak üzerinde beklettiğini, babasının eliyle, terlikle ve sopayla dövdüğünü söyledi. Özlem İ., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kız kardeşi Leyla Ö. ve eniştesi Hayati Ö.'den şikayetçi oldu.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesi alınan Reyhan Ö., annesi ve üvey babasının kendisini darp ettiğini, neden darp ettiklerini bilmediğini, yemek vermediklerini, kanepede tek başına uyuduğunu, banyo yaptırmadıklarını, kıyafet almadıklarını ve tuvalete girdiğinde ışığı kapatıp kapıyı kilitlediklerini söyledi.

"Maaş için bakamadığı çocuğu aldı"

Leyla Ö. ve Hayati Ö. haklarındaki suçlamaları kabul etmezken, Özlem İ. beyanında, kardeşinin Reyhan'ı 20 günlükken kendisine bıraktığını, daha sonra Reyhan'ı bağlanan maaşı alabilmek için 'çocuğumu kaçırdılar' diyerek geri aldığını, 22 Haziran 2022'de kardeşinin tekrar arayarak Reyhan'ı almasını istediğini söyledi.

Özlem İ., "Kardeşime gittiğimde valizi hazırdı kimseyle muhatap olmadan çocuğu aldım eve götürdüm. Üstü başı kirliydi, bakımsız görünüyordu. Oram acıyor buram acıyor dedi. Sırtını gösterip babasının terlikle vurduğunu söyledi. Düzgün biçimde yürüyemiyordu, babasının tek ayak üstünde beklettiğini bundan dolayı ayağının ağrıdığını söyledi. Doktora götürdük, rapor aldırdık. Reyhan'dan özellikle kendisini kimin dövdüğünü sordum, üvey babasının dövdüğünü söyledi. 5 ay boyunca yanımda kaldı, ışıkları kapatmamıza izin vermiyordu, karanlıktan korktuğunu söylüyordu. Üvey babasının kendisini tuvalete kapatıp ışıkları söndürmesinden dolayı karanlıkta kalmak istemediğini söylüyordu. Leyla sosyal hizmetleri arayıp Reyhan'ın yanında kalmasını istemediğini söylemiş, benden aldılar şu an sevgi evinde" dedi.

Sistematik eziyet

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Leyla Ö. ve Hayati Ö. hakkında 'Çocuğa eziyet etme' suçundan 8'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan doktor raporunda Reyhan'ın vücudunda sıyrıklar ve ekimozlar oluştuğu belirtildi.

Kaynak: Sabah