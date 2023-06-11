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Bingöl'de Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı! Saldırgan gözaltına alındı

Bingöl'de Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı! Saldırgan gözaltına alındı

Bingöl'ün Karlıova ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, bir kahvehanede oturduğu sırada saldırıya uğradı. Çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanan Bingöl, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Karlıova'da Hastane Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede oturan Sadri Bingöl, Ö.A. isimli bir kişi bıçakla saldırdı.

Defalarca bıçakladı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bingöl, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadri Bingöl, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bingöl'ün hastanedeki tedavisi sürüyor. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. 

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