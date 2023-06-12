Garip bir olay! Bir polis ile bir MHP çalışanı tahsilatçılığa soyundu! İşyeri basıp delil sakladılar

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsa Çağlayan ve MHP İl binasında çalışan Burhan Şahin, arkadaşları olan Oktay Barbaros'un, Cihan Demir'den alacağını tahsil etmek için işyerine gece baskını düzenledi. Bu sırada havaya ve borçlu kişinin otomobiline ateş açıldı. Boş kovanları toplayan devriye polisi ise delilleri gizlemekle suçlandı.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsa Çağlayan ve MHP İl binasında çalışan Burhan Şahin, arkadaşlarının alacağını tahsil edebilmek için borçlu kişinin işyerini bastı. Garip olayın ayrıntılarını

Sözcü’den Saygı Öztürk yazdı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsa Çağlayan ve MHP İl binasında çalışan Burhan Şahin, arkadaşları olan Oktay Barbaros'un, Cihan Demir'den alacağını tahsil etmek için işyerine gece baskını düzenledi. Baskına, Barbaros'un arkadaşı Burhan Apak da katıldı.

Önce işyerine sonra otomobiline saldırı

Borçlu olduğu öne sürülen Cihan Demir'in işyerinde önce havaya, daha sonra Demir'in içinde bulunduğu otomobile ateş edildi. Silah sesini duyan devriye polisi olay yerine geldi. 27 Aralık 2022'de yaşanan baskında sıkılan mermilerin çekirdeklerini olay yerine gelen polis tarafından toplandı.

Başka bir polis delil sakladı

Demir'in Beştepeler Parkı'ndaki kafesine giden 4 kişi hakkında, kasten öldürmeye teşebbüs, gece vakti silahla nitelikli yağma iddiasıyla Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Olay yerine sonradan gelen polis memuru Cumali Canpolat da alacaklı Barbaros ve diğer şüphelilerin ateş etmesi sonucu olay yerinde bulunan boş mermi kovanlarını toplayıp gizlemekle suçlandı.

Hepsine ceza yağdı

Canpolat 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer polis memuru İsa Çağlayan, MHP çalışanı Burhan Şahin, alacaklı Oktay Barbaros ve arkadaşı Burhan Apak ise silahlı yağmaya ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldılar.