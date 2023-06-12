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Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i sahneye sürdü! Genel Başkanlığa aday...

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i sahneye sürdü! Genel Başkanlığa aday...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları sürerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" çağrılarına CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel'in genel başkan adaylığına soyunması kafaları karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için Özgür Özel'i sahneye sürdüğü konuşulmaya başlandı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' talebi toplumun muhalif seçmenlerinde geniş yankı buldu. Ekrem İmamoğlu'nun dün resmen geel başkanlığa talip olduğunu duyurmasının ardından CHP Genel Merkezi'nden ilginç bir hamle geldi.

'Değişim' çıkışı yapıp, mesaj verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin Meclis Grubu emanet edip Grup Başkanı yaptığı Özgür Özel'den değişim çıkışı geldi. Değişimin gerekliliğinden söz eden Özgür Özel, İsmail Saymaz'ın "Genel Başkanlığa ada olacak mısınız?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. 

"Aday olacak mısınız?" sorusuna cevap

"Aday olacak mısınız?" sorusuna "Ben çıkıp aday olmam" karşılığı veren Özgür Özel'in "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı" sözleri dikkat çekti.  

İmamoğlu'nun önünü kesmek için...

Özgür Özel'in genel başkanlık için 'görevden kaçmam' çıkışı CHP kulislerini hareketlendirdi. CHP kulislerinde konuşulanlara göre Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık inadını kıramazsa, karşısına Özgür Özel'i rakip olarak çıkarmak için hazırlık yapıyor.

İmamoğlu'nun 'adayım' dediği güne denk getirdi

Kemal kılıçdaroğlu'na karşı açıktan bayrak açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün, "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim. Bundan da vazgeçmeyeceğim" sözleriyle "evet adayım" mesajı vermişti. 

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