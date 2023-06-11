Suriye'den atılan 5 roket Kilis'e düştü! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce 5 roket atıldı. Roketler boş araziye düşerken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Abone ol
Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Roketler boş araziye düşerken, bölgede önlemlerin artırıldığı bildirildi.
Çok sayıda ekip sevk edildi
Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, atılan roketler Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. İlk bilgilere göre Türkiye tarafına düşen roketler nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.
Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekibi yönlendirilirken, olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı.