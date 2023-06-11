2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası devam ediyor

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışları sürüyor.

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Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi destekleriyle yapılan yarışların ikinci gününde sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Altınordu ilçesi sahilinde organize edilen yarışların bugünkü startını Vali Tuncay Sonel verdi.

Sporcular daha sonra yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele etti.

Yarışma sonrası dereceye giren sporcular ve takımlara ödülleri verildi.

Tüm sporculara başarılar dileyen Vali Sonel, organizasyonun Ordu'da dördüncü kez düzenlendiği söyledi.

Yarışmalara farklı illerden 400'ün üzerinde sporcunun katıldığını belirten Vali Sonel, derece yapan sporcuları kutladı.

Organizasyon kapsamında yarın Okul Sporları Türkiye Şampiyonası yapılacak.