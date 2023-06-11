MSB acı haberi duyurdu: 2 asker hain tuzakta şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcı (EYP) patlaması sonucunda 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcılı tuzakta iki askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Pençe-Kilit Harekatı'nda araç geçerken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuşlar Halil Şahin ve Cem Ahmet Kaya şehit oldu.

Şehitlerin acı haberleri ailelerine verilmeye başlandı. Şehitlerden Halil Şahin'in acı haberi memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine ulaştı.

Evli ve iki çocuk babasıymış...

Kaymakam Aydın Tetikoğlu ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, jandarma yetkilileri ve sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi şehidin eşi Deniz ve annesi Sultan Şahin'le paylaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin naaşının yarın düzenlecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Konyalı şehidin ailesine acı haber ulaştı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Konyalı Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın ailesine acı haber ulaştı.

Cem Ahmet Kaya'nın Konya’nın merkez Meram ilçesinde bulunan ailesine acı haberi yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından şehit evine Türk bayrağı asıldı. 32 yaşındaki Cem Ahmet Kaya'nın bekar olduğu öğrenildi.