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Evinin balkonuna astığı ilan şoke etti! Mahkeme kararıyla kaldırtıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Evinin balkonuna astığı ilan şoke etti! Mahkeme kararıyla kaldırtıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin dairesinin balkonuna astığı, komşularından şikayetçi olduğunu öne sürdüğü satılık ilanı, alt komşusu tarafından mahkeme kararıyla kaldırtıldı.

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Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Ö.Ş, bir yıldır oturduğu evini komşularının gürültü yaptığı iddiasıyla satışa çıkartarak, balkonuna "Satılık, alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır" yazılı ilan astı.

Ö.Ş'nin alt komşusu A.K. de ilanın kaldırılması için avukatı aracılığıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başsavcılığın talebi üzerine Çorlu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, balkon camına asılı ilanı, "kişilerin huzur ve sükunu bozma" suçu yönünden soruşturmaya konu olacak suç eşyası olarak değerlendirerek kaldırılmasına karar verdi.

A.K, ifadesinde, üst komşusunun balkonuna böyle bir yazı yazdığını gördüğünde çok üzüldüğünü belirtti.

4 yıldan beri aynı sitede yaşadığını ve hiç kimsenin kendisinden şikayetçi olmadığını ifade eden A.K, komşusunun astığı ilanın mahkeme kararı ile polis eşliğinde indirildiğini, hukuki mücadelesine devam edeceğini kaydetti.

Ö.Ş. ise ilanı evini satmak için astığını, kişilerin huzuru bozacak herhangi bir şey yazmadığını iddia etti.

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