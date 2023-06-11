BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul Boğazı'nda panik! Su alan yat battı!

İstanbul Boğazı'nda panik! Su alan yat battı!

Beşiktaş'ta içinde 15 yolcu bulunan ve Boğaz açıklarında su alan kiralık yat, iskelede yolcularını tahliye ettikten sonra battı.

Abone ol

Kiralık yat, Beşiktaş'taki Bebek İskelesi'nden 15 yolcusuyla Boğaz'a açıldı. Kaptan, açıldıktan bir süre sonra yatın su aldığını fark etti.

Bunun üzerine geri dönen kaptan, yatı Bebek İskelesi'ne yanaştırıp yolcuları tahliye etti.

Bir süre daha su alan ve halatla iskeleye bağlanan yat battı.

Yat, olay yerine çağrılan vinç ile battığı yerden çıkarılarak içine dolan sular boşaltıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Haliç Su Sporları Merkezi açıldı
İstanbul Haliç Su Sporları Merkezi açıldı
Camları siliyordu! Feci olay Kocaeli'nde yaşandı
Camları siliyordu! Feci olay Kocaeli'nde yaşandı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Mansur Yavaş, Twitter’da Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren anketi beğendi
Mansur Yavaş, Twitter’da Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren anketi beğendi
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Ülke 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı
Ülke 6.2 büyüklüğünde depremle sallandı
Ankara Yarı Maratonu, Mogan Gölü Park Alanı'nda koşuldu
Ankara Yarı Maratonu, Mogan Gölü Park Alanı'nda koşuldu
Konya'da sağanak yağış caddeleri göle çevirdi
Konya'da sağanak yağış caddeleri göle çevirdi
Evini günübirlik kiraya verenlere büyük şok!
Evini günübirlik kiraya verenlere büyük şok!
Çay isteyip dehşet saçtı! Tekirdağ'da korkunç olay
Çay isteyip dehşet saçtı! Tekirdağ'da korkunç olay
Ekrem İmamoğlu "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" diye soruldu! Kılıçdaroğlu'na bomba mesaj
Ekrem İmamoğlu "CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" diye soruldu! Kılıçdaroğlu'na bomba mesaj