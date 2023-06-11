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Mansur Yavaş, Twitter’da Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren anketi beğendi

Mansur Yavaş, Twitter’da Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren anketi beğendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Twitter’dan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren bir anket gönderisini beğendi.

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Mansur Yavaş’ın beğendiği gönderide Kılıçdaroğlu’nun ve Erdoğan’ın Türkiye’de en fazla negatif duygu beslenen iki lider olduğuna, buna karşılık Kılıçdaroğlu’na kesinlikle oy vermeyeceklerini beyan edenlerin yüzde 66, Erdoğan’a oy vermeyeceklerini bildirenleri ise yüzde 57 olduğuna yer verildi.

Bahse konu gönderi şu notla paylaşıldı:

“Aşağıdaki negatif/pozitif oy verisi Aralık 2022 tarihli. Erdoğan ve KK ülkede negatif duygunun en güçlü olduğu iki siyasetçi. Ama KK'ya kesinlikle oy vermezdim + vermezdim diyenler yüzde 66, RTE için aynı durum yüzde 57. İki aday karşı karşıya kalınca daha çok sevilen değil daha az olumsuz duygu beslenen kazandı. İki adaylı seçimlerin doğası bu. Aday önemli, bu kadar basit, bu kadar açık…”

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