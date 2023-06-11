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Bülent Serttaş ve Petek Dinçöz bayramda Didim’de sahne alacak

Bülent Serttaş ve Petek Dinçöz bayramda Didim’de sahne alacak

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş ve Petek Dinçöz Kurban Bayramı'nda Aydın’ın Didim ilçesinde sevenleriyle buluşacak.

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Bülent Serttaş, Kurban Bayramı'nın 3. günü Aydın’ın Didim ilçesinde özel koyu bulunan 5 yıldızlı otelde konser verecek. İkinci gününde Petek Dinçöz’ün sahne alacağı bayramın üçüncü gününde Bülent Serttaş sevenleriyle buluşacak. Sosyal medyada yaptığı paylaşım ile bayram programını açıklayan Serttaş, “Didim’in gözde otellerinden Lucas Didim Resort Otel’de büyük bir organizasyonda sahne alacak olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Güzel bir gece olacağını düşünüyor ve tüm sevenlerimizi konserimize davet ediyoruz” dedi.

Otel Genel Müdürü Ertan Kırelli ise, bayram tatillerini Didim’de geçirecek olan tatilcilere rüya gibi bir bayram programı hazırladıklarını belirterek, “Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde ünlü sanatçımız Bülent Serttaş otelimizde sahne alacak. Bin kişilik dev bir organizasyon için hazırlıklarımız sürüyor. Tabii bayramda sürprizlerimiz sadece bununla kalmayacak. İkinci gününde de Petek Dinçöz sahnemizde olacak. Konuklarımıza iyi bir bayram tatili yaşatmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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