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8. Nilüfer Caz Festivali, coşkuyla devam ediyor.

8. Nilüfer Caz Festivali, coşkuyla devam ediyor.

BURSA Nilüfer Belediyesi’nin “Tahayyül” temasıyla gerçekleştirdiği 8. Nilüfer Caz Festivali sürüyor. Besteleri ile öne çıkan Nova Norda’nın sahne aldığı festivalde dans şovları ve sahne performansı izleyenlerden tam not aldı.

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Bursa Nilüfer’de bu yıl 8’incisi düzenlenen Nilüfer Caz Festivali’nin 3’üncü gününde Nova Norda sahne aldı. İlham ve yeteneğin gücüne inanan Nova Norda, bestelerini seslendirdi.

Balat Atatürk Ormanı’ndaki etkinliğe çok sayıda müziksever katıldı. Kendine özgü tarzı ve hareketli sahne performansı ile dikkat çeken Nova Norda, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Yaklaşık 2 saatlik performansında Varım, Pelin, Kuzeye Kaç, Boşver başta olmak üzere birçok parçasını seslendiren sevilen sanatçı, dans şovlarıyla da seyirciyi coşturdu.

Nova Norda ismiyle çıkış yapan Ecem Böke’ye klavyede Kaan Arslan, davulda Cenk Güngör, gitarda Ömer Okan Arslan, basta Alperen

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