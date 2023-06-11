Edirne Meriç Nehri'nde elektrik üretilecek

EDİRNE'de Meriç Nehri'nden yılda 14 milyon 300 kilovatsaat elektrik üretecek "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali" testlerinde ay sonuna kadar enerji üretimine başlanacak ve Edirne'deki 4 bin 88 haneye elektrik verilecek.

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12 bin metrekarelik alana kurulan santralde ilk test aşamasında savaklar tarafından suyun 3 metre 90 santim genişliğinde 14 metre uzunluğundaki arşimetlere ulaşması sağlanarak, günlük 2 megavat elektrik üretilip, Edirne'deki 4 bin 88 haneye elektrik verilmesi planlanıyor. Son izinlerin tamamlanmasıyla hidroelektrik santralinden yıllık 14 milyon 300 bin kilovat ile yıllık 60 milyon lira değerinde elektrik enerjisi üretilip, sisteme dahil edilecek. Meriç Nehri üzerinde kurulan hidroelektrik santrali ile yıllık 60 milyon lira değerinde elektrik üretilmesi planlanıyor. Türkiye'de ilk uygulama Edirne'de Meriç Nehri üzerinde yapılacak.

"Şişirilebilir ve istenildiği takdirde de indirilebilir bir sistem ortaya konuldu"

Meriç Nehri üzerinde yapılacak olan proje ile ilgili konuşan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Meriç Nehri'nin zaman zaman oluşturduğu riskler ve taşkınları göz önüne aldığımızda taşkın riskini unutmamak gerekir. Geçmişte de bunun örnekleri zaman zaman yaşamıştır. Taşkın riskini de göz önünde bulundurarak projede doğrudan bir set çekmek yerine şişirilebilir ve istenildiği takdirde de indirilebilir bir sistem ortaya konuldu. Burada lastik savaklarımız var, bu lastik savaklar hidrolik sistemler 45 dakika içerisinde şişirilebilir ve 4 metre yükselti elde ediliyor. Bu elde edilen yükselti istikametinde santral binasına girişi çok daha hızlanıyor. Muhtemel bir taşkın durumunda da 20 dakika içerisinde yine bu savakların tamamen indirilmesi mümkün. Yani su nehrin doğal yatağında akış rejimine uygun şekilde bırakılacak" dedi.

"Taşkın riskinde 20 dakikada savaklar indirilecek"

Hidroelektrik santralin taşkınlar durumunda hidrolik sistemin devreye gireceğine de vurgu yapan Kırbıyık, herhangi bir taşkın riski durumunda şişirilebilir lastik savakların 20 dakikada indirilebileceğini vurguladı. Kırbıyık, "Edirne hep taşkınlarla gündeme gelmiş bir şehir. Bu taşkın riskini de göz önünde bulundurarak set çekmek yerine şişirilebilir ve isteğiniz takdirde indirilebilir sistem ortaya koyduk. Malumunuz bizim taşkın riskimiz Karadeniz riski gibi değil. Yani bir anda yağmur yağdı 10 dakika sonra bir sel oluştu gibi değil. Biz takip sistemlerimiz çerçevesinde Bulgaristan'dan itibaren takip ettiğimiz sistemler ile burada oluşabilecek taşkın riski için saatler öncesinden belki zaman zaman günler öncesinden bilme imkanına sahibiz. Dolayısıyla burada da 20 dakika içerisinde bunu indirip tekrar doğal akışına bırakabilmek bizim için çok önemliydi. Proje hazırlandı ve uygulandı. Bu yöntemin bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir uygulaması yok ilk defa burada uygulamış oluyoruz. Bugünkü ekonomik değer itibarıyla yıllık 60 milyon liralık bir enerji üretme kapasitesine sahip. İnşallah Haziran ayı itibarıyla bu enerjiyi üretip, sisteme dahil etmek istiyoruz" diye konuştu.

Elde edilen gelir ihtiyaç sahiplerine

Nehirden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirin bir kısmı, ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan, kadın girişimciliğini destekleyen ve çeşitli eğitimlerde bulunan, Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına aktarılacak.