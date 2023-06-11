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Manisa'da 146 milyon TL'lik yatırımda sona yaklaşıldı

Manisa'da 146 milyon TL'lik yatırımda sona yaklaşıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesi'ne 146 milyon 316 bin TL’lik yatırımla inşa edilen 5 megavatlık güneş enerji santralinde panel montajlarında sona yaklaşılıyor.

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesi'ne 146 milyon 316 bin TL’lik yatırım bedeliyle inşa edilecek olan 5 megavatlık güneş enerji santralinde 13 bin 894 adet panelin montaj çalışmalarında sona yaklaşıldı.

“Şehrimizin çevresini koruyacağız”

146 milyon 316 bin TL’lik yatırımla yapımı devam eden 5 megavatlık güneş enerji santrali hakkında açıklamalarda bulunan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Seyitli Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda 1 megavatlık güneş enerji santrali kurmuştuk. Bu tesisimizin ardından 146 milyon 316 bin TL’lik yatırım bedeliyle inşa çalışmalarına başladığımız 5 megavatlık tesisimizde de panel montajlarında hayırlısıyla sona geliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda şehrimizin çevresini korumak adına yatırımlarımız aralıksız sürecek” dedi.

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