Evini günübirlik kiraya verenlere büyük şok!

ZONGULDAK İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İncivez Mahallesi'nde kayıtsız kiralanan evlere yönelik denetimlerde 4 daire sahibine toplam 238 bin 856 TL para cezası kesildi.Abone ol
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İncivez Mahallesi'nde güvenliğin sağlanması, aranan şahıslar, kayıtsız kiralanan günübirlik evlere yönelik "Huzur 67" uygulaması yapıldı. Uygulama sırasında kayıtsız kiraya verilen günübirlik 4 daire tespit edilerek, sahiplerine toplam 238 bin 856 TL para cezası kesildi.
Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.