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Evini günübirlik kiraya verenlere büyük şok!

Evini günübirlik kiraya verenlere büyük şok!

ZONGULDAK İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İncivez Mahallesi'nde kayıtsız kiralanan evlere yönelik denetimlerde 4 daire sahibine toplam 238 bin 856 TL para cezası kesildi.

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İncivez Mahallesi'nde güvenliğin sağlanması, aranan şahıslar, kayıtsız kiralanan günübirlik evlere yönelik "Huzur 67" uygulaması yapıldı. Uygulama sırasında kayıtsız kiraya verilen günübirlik 4 daire tespit edilerek, sahiplerine toplam 238 bin 856 TL para cezası kesildi.

Uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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