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İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu Bölgesi'ndeki 10 il için yarın öğlen saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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