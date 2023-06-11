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Çay isteyip dehşet saçtı! Tekirdağ'da korkunç olay

Çay isteyip dehşet saçtı! Tekirdağ'da korkunç olay

TEKİRDAĞ’da bir şahıs, aralarında husumet bulunan mesire yeri işletmecisini silahla vurarak öldürdü. Olayda kendisi de yaralanan katil zanlısı hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde Saray ilçesi Güneşkaya piknik alanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Güneşkaya piknik alanına giderek buradaki işletmede çay isteyen Ufuk A., iddiaya göre işletme sahibi Muzaffer Malkoç’un (52) eşine “Kocanı vurmaya geldim, onu vuracağım" dedi.

İşletmecinin eşi K.M. panikle ofisteki silahı almaya giderken, Ufuk A. bu sırada içeri girip Muzaffer Malkoç’u silahla vurdu. Yaşanan arbedede Ufuk A. da vurularak yaralandı. 2 çocuk babası Malkoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cinayet zanlısı Ufuk A.'nın Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildiği ve burada tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Muzaffer Malkoç ve Ufuk A. arasında geçmişe dayalı husumet olduğu iddia edildi. Saray Cumhuriyet Savcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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