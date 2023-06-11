Konya'da sağanak yağış caddeleri göle çevirdi

KONYA’nın BEYŞEHİR ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran ve aralıklarla devam eden kuvvetli yağış, kent merkezinde cadde ve yolları adeta göle dönüştürdü.

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İlçe merkezinde Devlet Hastanesine ulaşımı sağlayan Özdilek Caddesi'nde sağanak yağışla birlikte adeta ırmağı andıran görüntüler oluştu. Yokuştan akan yağmur suları çarşı merkezinden BSA kanalına akışı esnasında şelaleler oluşturdu. Cadde olumsuzluk yaşanmaması için şerit çekilerek bir süre trafiğe kapatıldı.

Köprübaşı Caddesi de yağışlar nedeniyle adeta göle döndü. Vuslat Parkı’nın yanındaki seyyar çadır büfeler ve önündeki oturma alanları ile kaldırımlar sularla doldu. Sanayi kavşağındaki yollar da yağış sebebiyle adeta göle döndü.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışın başlamasıyla birlikte olumsuzluklara karşı seferber olurken, su birikintileri oluşan yollarda tıkanan mazgallarda temizlik çalışması yaptı. Ekipler, yağışın durmasının ardından da tahribat oluşan caddelerde çalışma yürüttü. Bu arada, kuvvetli yağış sebebiyle bazı parklarda ağaçların dalları kırıldı.