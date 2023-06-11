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Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Okul sporları Ragbi Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası, Samsun'un Bafra ilçesinde başladı.

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Şampiyonaya, erkeklerde 12 ilden 17 takım 340 sporcu, kızlarda 15 ilden 24 takım 480 sporcu katılıyor.

Bafra Yeni Şehir Stadı'ndaki şampiyonanın açılışında İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra geçiş töreni yapıldı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, açılışta yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyonun Samsun'da yapılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Dereci, "İyi olan kazansın' diyoruz. Ragbi hakemlerimizin en iyi hakemliklerini yapacaklarına inanıyorum. Gelen sporculara ve takımlara başarılar dilerim." dedi.

Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 15 Haziran Perşembe günü kupa töreniyle sona erecek.

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