BIST 5.626
DOLAR 23,38
EURO 25,15
ALTIN 1.474,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sivas'ta sele kapılan 40 kuzu telef oldu

Sivas'ta sele kapılan 40 kuzu telef oldu

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ilçesinde dün yaşanan sel nedeniyle 7 evin zarar gördüğünü, 40 kuzunun sele kapılarak telef olduğunu bildirdi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre Şimşek, Gemin Deresi'nin taşması sonucu selden zarar gören Karaağaç köyü Tepeköy mezrasını ziyaret etti.

Selden zarar gören evleri, tarım arazilerini ve seraları inceleyen Şimşek, burada yaptığı açıklamada, zarara uğrayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sivas genelinde birkaç gündür yoğun yağış olduğunu belirten Şimşek, "Bu yağış dün itibarıyla etkisini artırdı, bazı ilçelerimizde de zararlara ve hasarlara sebebiyet verdi. Özellikle Suşehri, Zara ve Kangal ilçelerimizde gerek köy yollarımızda gerekse köy içi yollarımızda bozulmalar oldu." ifadelerini kullandı.

Tepeköy mezrasında 7 hanenin selden zarar gördüğünü aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız hanelerinden tahliye edilerek öğretmenevine yerleştirildi. Aynı şekilde Aksu köyümüzde de maalesef 40 kuzu sele kapılarak telef oldu. Seralarda bazı hasarlar var, onu da yerinde inceledik. Arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarına başladı, bir taraftan DSİ, bir taraftan İl Özel İdare gerekli müdahaleleri yapıyor. Bir daha böyle sel felaketi yaşanmaması adına gerekli çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, inşallah vatandaşlarımızın zararlarını ve mağduriyetlerini öğreneceğiz."

Mezrada dün etkili olan selin ardından evlerinde mahsur kalan 9 kişi, Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suşehri Belediyesi ekiplerince iş makinesi yardımıyla kurtarılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Demirtaş: Yapısal reformlar olmadan faiz artışı da işe yaramaz
Özgür Demirtaş: Yapısal reformlar olmadan faiz artışı da işe yaramaz
THY uçağında fenalaşan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
THY uçağında fenalaşan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı
Okul Sporları Ragbi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Evinin balkonuna astığı ilan şoke etti! Mahkeme kararıyla kaldırtıldı
Evinin balkonuna astığı ilan şoke etti! Mahkeme kararıyla kaldırtıldı
Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı
Yunanistan ve Suriye sınırında 4'ü terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı
İstanbul Boğazı'nda panik! Su alan yat battı!
İstanbul Boğazı'nda panik! Su alan yat battı!
İstanbul Haliç Su Sporları Merkezi açıldı
İstanbul Haliç Su Sporları Merkezi açıldı
Camları siliyordu! Feci olay Kocaeli'nde yaşandı
Camları siliyordu! Feci olay Kocaeli'nde yaşandı
Mansur Yavaş, Twitter’da Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren anketi beğendi
Mansur Yavaş, Twitter’da Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren anketi beğendi