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THY uçağında fenalaşan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

THY uçağında fenalaşan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 3 sefer sayılı İstanbul-New York uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Budapeşte'ye acil iniş gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 11 yaşındaki yolcu kurtarılamadı.

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ABD'nin New York şehrine gitmek için İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı, Macaristan üzerindeyken, 11 yaşındaki bir yolcu rahatsızlandı.

Kabin ekibinin anonsu üzerine, rahatsızlanan çocuğa ilk müdahale, uçaktaki bir doktor tarafından yapıldı. Daha sonra 287 yolcusu bulunan uçak, Budapeşte Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Çocuk yolcunun, hem uçaktaki doktorun hem de havalimanından gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çocuğun cenazesi, yanında bulunan anne ve babası ile birlikte uçaktan indirildi.

THY uçağı yakıt ikmalinin ardından seferini tamamlamak için tekrar havalandı.

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