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Kocaeli'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kocaeli'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan 64 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

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Olay, Şirintepe Mahallesi Plajyolu Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Ferruh Gençtürk’ten (64) yakınları bir süredir haber alamayınca 112 Acil Çarı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede evinde hareketsiz şekilde yatarken bulunan yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

Ferruh Gençtürk’ün bir kız ve bir erkek olmak üzere 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilişkin inceleme başlatıldı.

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