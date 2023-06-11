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VAR sistemi TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de uygulanacak!

VAR sistemi TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de uygulanacak!

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 12, 13, 14, 15 Haziran tarihlerinde oynanacak olan play-off final müsabakalarında VAR sisteminin uygulanacağı duyuruldu.

VAR sistemi uygulanacak play-off final maçlarının tarihleri ve programı şöyle:

12 Haziran Pazartesi
TFF 3. Lig 1. Grup: Belediye Derince Spor - 52 Orduspor FK

13 Haziran Salı
TFF 3. Lig 2. Grup: Armoni Alanya Kestelspor - Karaman Futbol Kulübü

14 Haziran Çarşamba
TFF 3. Lig 3. Grup: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Kepez Belediyespor

15 Haziran Perşembe
TFF 2. Lig Beyaz Grup finalisti ile Kırmızı Grup finalisti karşılaşacak.

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