Özgür Demirtaş: Yapısal reformlar olmadan faiz artışı da işe yaramaz

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin ekonomi politikalarına ilişkin "Uzun vadede yapısal reformlar gerekli. Yapısal reform olmadan siz kısa vadede faizi artırsanız da işe yaramaz" ifadelerini kullandı.

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Özgür Demirtaş, Youtube kanalından yayımladığı videoda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonominin başına gelmesiyle birlikte yaşanacak olası senaryolar hakkında öngörülerde bulundu. Demirtaş, şöyle konuştu:

"Uzun vadede yapısal reformlar gerekli. Yapısal reform olmadan siz kısa vadede faizi artırsanız da işe yaramaz. Yapısal reformların en başında yargı reformu gelir. Yargıyı bağımsız yapalım. Hukuk ve adalet inanılmaz derece de önemli. Eğitimi dünyanın en ileri düzeydeki kriterlerine uygun yapmalıyız. Eğitim bilimin en son araçlarla neyi bulduysa onu çocuklara anlattığımızdır. Evrensel olmayan milli olamaz. Ancak bu şekilde gelişmiş ülkeler gibi zenginliğe kavuşabiliriz."

Demirtaş, üç seçenek üzerinden ekonomi politikalarını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Mehmet Şimşek giderse akıl dışı politikalar uygulanır Allah korusun tabii. Bu da reformunda olmadığını gösterir. Kısa vadede sahte bir mutluluk varmış gibi gözükür ama o mutluluğun sonunda ülke berbat bir yere gelir.

Mehmet Şimşek gelir ve vitrin ekonomisi uygularsa yarım yapısal reformlar olursa o zaman ülke acı çeker ama uzun vadede çok daha acı çeker. Mehmet Şimşek yine yarım gelir, vitrin ekonomisi uygular ama hiç yapısal reform yapmazsa o zaman ülke daha acılı olur ama ondan sonra berbat bir yere gider.

Mehmet Şimşek tam gelir ancak yarım reformlar yaparsa kısa vadede o bize acı verecek ama dayanmak zorundayız. Uzun vadede de ortalama bir ülke oluruz. Amma velakin Mehmet Şimşek, kısa vadede tam ortadoks politikaları uygular bir de yapısal reformları tam yaparsa kısa vadede çok acı çekeriz ama uzun vadede mutlu, güçlü, inanılmaz bir ülke oluruz”