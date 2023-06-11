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Ankara'yı sel vurdu! Vali Şahin'den sürücülere uyarı: Bu yollar trafiğe kapatıldı!

Ankara'yı sel vurdu! Vali Şahin'den sürücülere uyarı: Bu yollar trafiğe kapatıldı!

Ankara'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Birçok semtte sürücüler çok zor dakikalar yaşarken Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte meydana gelen sel sonrası trafiğe çıkacak sürücüleri uyardı.

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Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte meydana gelen sel sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklama ile trafiğe çıkacak sürücüleri uyardı.

Vali Şahin duyurdu: Bu yollar trafiğe kapalı!

Vali Şahin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Alt Geçidi, Mamak Boğaziçi Alt Geçidi, Sabancı Kız Yurdu Alt Geçidi, Keçiören Yavuz Sultan Selim Alt Geçidi, Altındağ Altınsoy Alt Geçidi, Altındağ Mustafa Tuna Alt Geçidi, Samsun Yolu Alt Geçidi, Çiftlik Kavşağı Alt Geçidi, Kurtuluş Trafik Ekipler Emirliği Alt Geçidi, Balgat Ehlibeyt Alt Geçidi'nin trafiğe kapatıldığını duyurdu.

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