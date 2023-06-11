İstanbul Havalimanı'nda “UEFA Şampiyonlar Ligi” rekoru

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, 11 Haziran Pazar günü planlanan toplam bin 749 uçuş ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tüm zamanların en yüksek uçuş trafiği rakamına ulaşıldığı açıklandı.

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Avrupa’nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olma konumunu her geçen gün pekiştiriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’a gelen çoğunluğu İngiliz ve İtalyan futbolseverlerin oluşturduğu yoğunluk sonucu 9 Haziran Cuma günü bin 594 iniş-kalkış ile yeni bir rekor kırdı.

İstanbul Havalimanı’nın ziyaretçilerin geri dönüşleriyle bu alandaki rekorunu tazeleyeceği ifade edildi. 11 Haziran Pazar günü itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı’nın planlanan toplam bin 749 uçuşla açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşacağı belirtildi. Söz konusu uçuşlarda toplam 250 bin 977 kişinin seyahat etmesi bekleniyor.

İGA İstanbul Havalimanı 214 özel jete ev sahipliği yaptı

İGA İstanbul Havalimanı’nın Genel Havacılık Terminali’nde de UEFA Şampiyonlar Ligi finali organizasyonu sürecinde yoğunluk yaşandı. 7 Haziran tarihinden itibaren toplamda 214 özel jetin iniş-kalkış yaptığı terminalde başarılı bir operasyona ev sahipliği yapıldı. Şu ana kadar 152 özel jetin İGA İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldığı vurgulandı.

9 Haziran Cuma günü ise 226 bin 813 yolcu ve toplam bin 594 uçuşa ev sahipliği yapan İGA İstanbul Havalimanı, daha önce 23 Nisan tarihinde elde ettiği günlük bin 548 uçuş rekorunu geride bıraktı. İGA İstanbul Havalimanı’nda 23 Nisan 2023 tarihinde, günlük bin 548 uçuş ve 244 bin 709 yolcuya hizmet verilerek yılın ilk rekor uçuş sayısına ulaşılmıştı.