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Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe! 9 yıllık kupa hasreti son buldu...

Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe! 9 yıllık kupa hasreti son buldu...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçı 2-0 kazanarak kupaya uzanan taraf olurken 9 yıllık kupa hasreti de son buldu.

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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşılaştı.

Maçın ilk dakikasında Batshuayi ile gol bulan sarı-lacivertli takım, 29. dakikada bir kez daha Belçikalı golcüsüyle skoru 2-0'a getirdi.

Maç bu sonuçla sona erdi ve kupanın sahibi Fenerbahçe oldu. Sarı Kanarya 9 yıl sonra ilk kupasını, 10 yıl sonra da ilk Türkiye Kupası'nı kazandı.

Son olarak 2014'te lig şampiyonluğunu yaşayan Fenerbahçe, 2013'te Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

Adana Demirspor Avrupa'da

Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin kupayı da kazanmasıyla birlikte, Adana Demirspor gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandı.

Adana ekibi, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak.

Fenerbahçe de, gelecek sezon Konferans Ligi 2. ön eleme turundan Avrupa macerasına başlayacak.

Batshuayi'den kupada en hızlı gol

Henüz 1. dakikada Michy Batshuayi, Arda Güler'in pasında kaleyle karşı karşıya kaldı ve çalımını atarak golü kaydetti.

Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finallerindeki en erken golü oldu.

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