İstanbul'da yolcu treni ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL Çatalca hemzemin geçitte yolcu treni ile otomobil çarpıştı. Yolcular büyük panik yaşarken, araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı. Otomobil yapılan incelemelerin ardından olay yerinden kaldırılırken, tren yoluna devam etti.

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İstanbul'un Çatalca Kabakça mahallesi’nde hemzemin geçitte yolcu İstanbul’dan Edirne’ye giden yolcu treni ile Mehmet. D yönetimindeki 34 EZA 304 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendi. Mehmet.D.araç içerisinde sıkışırken, trende bulunan yolcular panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri etrafta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Sürücü kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tren de ise hasar meydana gelmedi.

Otomobil yapılan incelemelerin ardından olay yerinden kaldırılırken, tren yoluna devam etti.