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CHP'li başkanlar ayaklandı! 60 Belediye Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'çekil' diyecek

CHP'li başkanlar ayaklandı! 60 Belediye Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'çekil' diyecek

14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarına tepki gösteren 60’a yakın CHP'li belediye başkanı, 'değişim' istemek için yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. “Biz değişimden yanayız ama bu sancılı olmamalı” diyen başkanlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veriyor.

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Bakanı Ekrem İmamoğlu gerilimi tırmanırken, seçim sonuçlarını eleştiren 60’a yakın belediye başkanı parti içindeki değişim sürecini görüşmek için yarın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. “Biz değişimden yanayız ama bu sancılı olmamalı” diyen başkanlar, “Genel başkanımızı seviyoruz, onu üzmeden değişimin olması gerektiğini düşünüyoruz” görüşünde.

Ekremci de var, desteklemeyen de...

Cumhuriyet’in haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyip desteklemediklerine ilişkin konuşan başkanlar arasında, “Başkanların her biri farklı düşünüyor. O yüzden kimse ‘İmamoğlu’nu destekliyoruz’ ya da ‘Desteklemiyoruz’ demez. İstanbul’u kaybetmemenin önemini de biliyoruz. Partinin delege yapısı da ortada" yorumları yaptı.

İmamoğlu’na destek veriyor musunuz?

"Biz değişimden yanayız ama bu değişim sancılı olmamalı. Genel başkanımızı seviyoruz, üzmeden, sancısız bir şekilde değişim olması gerektiğini düşünüyoruz” diyen CHP'li belediye başkanları, “İmamoğlu’na destek veriyor musunuz” sorusuna “Tabii ki başkanımız bizim için değerli. Seçimde genel başkanla yarışacak kadar çalıştı. Onun da sözü dinlenilmeli. Ama burada mesele isimler değil” cevabı verdi.

Değişim baştan aşağı olur, MYK ile kalmaz

Belediye başkanlarının görüşmede, “Değişim baştan aşağı olur, sadece MYK’de kalamaz” düşüncesini ileteceği ve “bayrak açma niyeti olmadığı” vurgulanıyor. Başkanlar, “Görüşmeden ne çıkar” sorusuna da “Genel başkanın bize hak vereceğine eminiz. Ama ne değişecek, göreceğiz” diyor. 

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