İstanbul'dan gidip eşini ve kayınbiraderini öldürdü! 4 çocuk annesiz kaldı

İSTANBUL'da yaşayan M.B. dövdüğü için evi terk eden boşanma aşamasında olduğu karısı Ö.B.'yi Kars'ın Selim ilçesinde buldu, eşini ve kayınbiraderini öldürdü.

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Kars'ın Selim ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini öldürdü. İstanbul'da yaşayan M.B, bir süre önce tartıştığı eşi 28 yaşındaki Ö.B'yi darp etti. Bunun üzerine Ö.B, Selim ilçesi Eski Gazi köyündeki baba evine geldi.

Barışmak için gitti, pompalı ile saldırdı

M.B, barışmak üzere geldiği köyde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, aracında bulunan pompalı tüfekle önce kayınbiraderi Z.Y'ye daha sonra da eşi Ö.B'ye ateş ederek kaçtı.

Eşi ve ağabeyi hayatını kaybetti

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ö.B ve ağabeyi Z.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

4 çocuk annesiz kaldı...

Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

M.B ve Ö.B çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.