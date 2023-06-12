BIST 5.704
DOLAR 23,65
EURO 25,47
ALTIN 1.490,42
HABER /  GÜNCEL

Boşandığı karısının silikonlarını patlattı! 'Yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor!'

Boşandığı karısının silikonlarını patlattı! 'Yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor!'

İSTANBUL'da Dursun K., isimli adam, evli olduğu dönemde eşinin göğüslerine silikon taktırdı. Boşandıktan sonra ise eşinin silikonlarını delici bir cisimle patlattı. Tutuklanan Dursun K., eski eşinin kendisini "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" diyerek tahrik ettiğini öne sürdü.

Abone ol

İstanbul'da, boşanan 3 çocuk sahibi Dursun K. (42) ile Elif K. (41) arasında yaşanan akılalmaz bir olay yaşandı.  Dursun K., evli olduğu dönemde daha güzel görünmesi için eşinin göğüslerine silikon taktırttı. Dursun K., bir süre sonra anlaşmazlık yaşadıkları gerekçesiyle 10 yıldır evli olduğu Elif K.'den boşandı.

Yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor!

Sabah'ın haberine göre, Elif K. boşanmanın ardından kendisini arayan eski kocası Dursun K.'ya, "Benim sevgilim var. Artık beni aramayı bırak", "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" ifadelerinin yer aldığı mesajlar attı.

Binanın girişinde zorla silikonlarını patlattı

Bu ifadeler karşısında öfkelenen Dursun K., korkunç bir plan yaptı. Kağıthane'de 5 Haziran'da eski karısının yaşadığı apartmanın önünde beklemeye başlayan Dursun K., işten dönen Elif K.'yı ağzını kapatarak binaya soktu. Elindeki delici bir cisimle Elif K.'nın slikonlarını patlatan Dursun K. daha sonra kaçtı.

Eski eşi şikayetçi olunca...

112 Acil Servisi'ni arayıp yardım isteyen Elif K., hastanede tedavi altına alındı.  Silikonları çıkarılan Elif K., taburcu olduktan sonra eski kocası hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Dursun K., eski eşinin göğüslerindeki silikonu patlattığını itiraf etti.

Yaralama suçundan cezaevine gönderildi

Eski eşinin kendisine "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" şeklinde tahrik edici mesajlar attığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Çocuklarının yalnız kalmaması için adli kontrol talebinde bulunan Dursun K., "Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i sahneye sürdü! Genel Başkanlığa aday...
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i sahneye sürdü! Genel Başkanlığa aday...
İstanbul'dan gidip eşini ve kayınbiraderini öldürdü! 4 çocuk annesiz kaldı
İstanbul'dan gidip eşini ve kayınbiraderini öldürdü! 4 çocuk annesiz kaldı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
CHP'li başkanlar ayaklandı! 60 Belediye Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'çekil' diyecek
CHP'li başkanlar ayaklandı! 60 Belediye Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'çekil' diyecek
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Kupa zaferi sonrası kararını açıkladı: Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona erdi!
Kupa zaferi sonrası kararını açıkladı: Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona erdi!
Savcı Sayan'ın yeğeni, maganda kurşunuyla başından yaralandı! Ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Savcı Sayan'ın yeğeni, maganda kurşunuyla başından yaralandı! Ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe! 9 yıllık kupa hasreti son buldu...
Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe! 9 yıllık kupa hasreti son buldu...
Bingöl'de Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı! Saldırgan gözaltına alındı
Bingöl'de Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı! Saldırgan gözaltına alındı
Sivas'ta feci kaza! Minibüs tarlaya uçtu: Çok sayıda yaralı var!
Sivas'ta feci kaza! Minibüs tarlaya uçtu: Çok sayıda yaralı var!
İstanbul'da yolcu treni ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı
İstanbul'da yolcu treni ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı