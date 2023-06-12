Boşandığı karısının silikonlarını patlattı! 'Yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor!'

İSTANBUL'da Dursun K., isimli adam, evli olduğu dönemde eşinin göğüslerine silikon taktırdı. Boşandıktan sonra ise eşinin silikonlarını delici bir cisimle patlattı. Tutuklanan Dursun K., eski eşinin kendisini "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" diyerek tahrik ettiğini öne sürdü.

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İstanbul'da, boşanan 3 çocuk sahibi Dursun K. (42) ile Elif K. (41) arasında yaşanan akılalmaz bir olay yaşandı. Dursun K., evli olduğu dönemde daha güzel görünmesi için eşinin göğüslerine silikon taktırttı. Dursun K., bir süre sonra anlaşmazlık yaşadıkları gerekçesiyle 10 yıldır evli olduğu Elif K.'den boşandı.

Yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor!

Sabah'ın haberine göre, Elif K. boşanmanın ardından kendisini arayan eski kocası Dursun K.'ya, "Benim sevgilim var. Artık beni aramayı bırak", "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" ifadelerinin yer aldığı mesajlar attı.

Binanın girişinde zorla silikonlarını patlattı

Bu ifadeler karşısında öfkelenen Dursun K., korkunç bir plan yaptı. Kağıthane'de 5 Haziran'da eski karısının yaşadığı apartmanın önünde beklemeye başlayan Dursun K., işten dönen Elif K.'yı ağzını kapatarak binaya soktu. Elindeki delici bir cisimle Elif K.'nın slikonlarını patlatan Dursun K. daha sonra kaçtı.

Eski eşi şikayetçi olunca...

112 Acil Servisi'ni arayıp yardım isteyen Elif K., hastanede tedavi altına alındı. Silikonları çıkarılan Elif K., taburcu olduktan sonra eski kocası hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Dursun K., eski eşinin göğüslerindeki silikonu patlattığını itiraf etti.

Yaralama suçundan cezaevine gönderildi

Eski eşinin kendisine "Senin yaptırdığın göğüslere başkası dokunuyor" şeklinde tahrik edici mesajlar attığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Çocuklarının yalnız kalmaması için adli kontrol talebinde bulunan Dursun K., "Yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.