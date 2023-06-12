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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'büyükşehir' talimatı! Muhalif seçmene gidilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'büyükşehir' talimatı! Muhalif seçmene gidilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler için düğmeye bastı. Kulislerden aktarılana göre, büyükşehirler için partililerini harekete geçiren Erdoğan, muhalif seçmenlerle görüşülmesini istedi. AK Parti, büyükşehirler için muhalif seçmene de hitap edebilecek adayları arıyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler için düğmeye bastı. Kulislerden aktarılana göre, büyükşehirler için partililerini harekete geçiren Erdoğan, “Herkes büyükşehirler için çalışacak. Muhalif seçmenlerin de kapısı çalınacak, seçmenin beklentileri tek tek sorulacak. Yerel seçimlerde kimse işi şansa bırakmayacak” talimatı verdi.

Ankara, İstanbul ve İzmir başta...

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere CHP’li büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde kalmasının da partide “yerel seçimler için çalışmaların hız kazandığı” belirtiliyor.

Muhalif seçmene de hitap edebilecek aday...

Partide, daha şimdiden İstanbul ile birlikte Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin için de CHP’li başkanların karşısına “ilde sevilen, sözü geçen, her kesimi kucaklayabilecek, muhalif seçmene de hitap edebilecek bir belediye başkan adayı için çalışmaların başlandığı” ifade ediliyor.

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